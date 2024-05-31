アマゾン ストーン ビッグユニコーン ドゥルージー

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アマゾンストーンのご紹介でございます。ドゥルージーが輝き、自然に出来上がったホール(穴)がございます。とてもスペシャルなアイテムでございます。大きさは12cmと少し大きめなユニコーンでございます。アマゾンストーンは、ブルースカイクォーツと呼ばれる天然石でございます。ブルースカイとはカリビアンカルサイトになります。#アマゾンストーン#ブルースカイクォーツ#カリビアンカルサイト#カルサイト#ドゥルージー#ユニコーン#カーヴィング#クリスタル#ミネラル#パワーストーン#天然石#鉱物#インテリア#Francfranc#フランフラン#オブジェ#置物#小物#雑貨#水晶#人気#マスコット#キャラクター#ヒーリング#ヒーリングストーン#癒し#波動#エネルギー#瞑想#運気アップ#恋愛運#幸運#幸せ#リーディング#スピリチュアル#風水#占い#かわいい天然石#インテリアになる天然石#おしゃれな天然石#たった一つの天然石#世界に一つだけ#ブルー#青アオイライトアクアマリンアベンチュリンアマゾナイトアメジストピンクアメジスト紫水晶アラゴナイトアンバーインカローズエメラルドオニキスカイヤナイトガーネットカーネリアンカリビアンカルサイトカルサイトピンクカルサイトオレンジカルサイトギベオンクラッククォーツクリソコラクンツァイトサファイアサンストーンシトリンシュンガイトジャスパー水晶クリアクオーツスギライトスモーキークォーツセラフィナイトソーダライトタイガーアイタンザナイトターコイズチャロアイトトパーズトルマリンピンクトルマリンハウライトパールピンクオパールファントムクオーツブラッドストーンフラワーアゲート桜瑪瑙チェリーブロッサムアゲートブルーレースプレナイトフローライトピンクフローライトラベンダーフローライトイットリウムフローライトヘマタイトマラカイトムーンストーンホワイトムーンストーンモスアゲートモルガナイトユナカイトラピスラズリラブラドライトラリマールビーレピドライトローズクォーツ紅水晶ロードナイト