インテリア　オブジェ　壁掛け　アイアン　ウッド

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ご覧いただきありがとうございます♪こちらは、アイアンデコラティブ オブジェ アンティーク調の壁掛けです。材質は木製、スチール、アンティーク調1点ものです。お部屋壁掛けディスプレイとして雰囲気質感はいいです。大きさは、本体 W18.8cm×D1.5×H60.5cm壁に掛けるとオシャレです。輸入商品のため擦れた箇所もあります。ご了承ください。神経質なかたのご購入はご遠慮ください。他にも、いろいろなインテリア雑貨を取り揃えていますので、ぜひご覧ください♪在庫1点のみになり、お店でも販売しているため、売り切れ次第販売終了します。#インテリア雑貨#雑貨屋さん#アイアン#壁掛け#デコラティブ#アンティーク#インテリアオブジェ#オシャレ