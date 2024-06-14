クルミ割り人形　木製 くるみ割り人形 30cm 鈴青 リボン袋付【残3のみ】

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#りんのクルミ割り人形【くるみ割り人形】くるみを割るための機械で、台所用品でもあるくるみ割り。くるみの殻をてこの原理や単純な圧力で押し割って、中身を取り出す。 日本人からすると用途が限られたマイナーな道具に思えるが、くるみを食べる機会が多い国々では身近な品物のようで、くるみ割りを人形に合体した「くるみ割り人形」が存在し、人形の口にくるみを入れて、噛み割れるようになっている。【使ってみた感想】見た目といい、持ちやすさといい、デザインといい、どれもが大満足です。 玄関に飾っています。 気づいたときに布で磨いてピカピカにしてあります。【次回仕入れ未定】写真の商品は現品限り！店舗も通販も在庫切れ、在庫数がなくなったらもう二度と手に入りません。確実にほしい方は今すぐ購入どうぞ。うちも残り僅かです【現品撮影・国内発送】現物撮影＋検品＋補修。海外製造ですが、国内のスタジオで日本人のカメラマンが現物で商品を撮影、スタッフが出荷時に検品と補修。万が一国際便での発送の場合は全額返金して商品は無償で差し上げます。【仕様】30cm程度、木製、くるみを割れないことはないですが小さいくるみでないと厳しいです。書斎やオフィス、本棚、お店などの装飾にするとオシャレです。#りんのクルミ割り人形