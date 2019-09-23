北欧 ソファ 椅子 レザー ビンテージ Arne Emil Jacobsen

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商品詳細
北欧ソファー椅子⚫︎サイズ W75cmD77cmH71cmSH41cmSW57 ⚫︎素材 フレーム：チーク クッション：オリジナルレザーArneEmilJacobsen 1902〜1971HansJørgensenWegner 1914〜2007AlvarAalto 1898〜1976EeroAarnio 1932~CarlMalmsten 1888〜1972⚫︎I.F.Q.d./ObjectC.P.H（アイエフキューディーオブジェクトコペンハーゲン）で購入30万位で購入ビンテージアンティーク経年による細かなキズや皺など多少使用感はありますが、このままでもお使いいただけるコンディションです。座り心地抜群です。ふわふわずっしりでなめらかです。多少使用感はありますが、良いコンディションです。追加画像出来ますのでコメント下さい。
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