一人掛けのソファですリクライニング機能があります布地の破れ等はありませんが、使用感、シワなどありますので、写真でご確認下さい高さ約110cm幅約70cm梱包が難しい為、三重県松阪市近郊の引き取り限定で出品します



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