ル，クルーゼティーポット

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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···オレンジグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···ガラス皿/プレート形状···丸ティーポット マグカップペアティーポットフィルター付きマグカップペア
http://narcologia.ru/goods/freshman226956.html
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