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レア　香蘭社　ピンク　急須　湯呑み
商品番号 I46820909444
商品名

レア　香蘭社　ピンク　急須　湯呑み
ブランド名 香蘭社
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。香蘭社シクラメンシリーズの急須と湯呑み、４客セットです。急須×1湯呑み×4茶托×5（湯呑みが一つありません。）ほぼ使用することなく、大切に保管していました。素人目には茶渋なし、汚れや傷もなく、とても綺麗です。急須　直径約13㌢　高さ約9㌢湯呑　直径約9㌢　高さ約5㌢正式な箱はありませんが、プチプチにしっかり包んで　発送します。あくまで中古品なので、自宅保管にご理解の上ご購入ください。よろしくお願いしますお皿/お椀/デザート食器...その他カラー...ピンクグラス/カップ/酒器...急須,湯呑みカラー···ピンク
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