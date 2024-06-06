マルチカバー 200cmx230cm フリンジ キルト 北欧風 ソファカバー

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★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄と北海道への発送が高いですから、１5００円の送料が必要です。ご了承ください。他のサイズが希望なら、コメントでください。1、【材質】：綿コットン【サイズ】（cm）：150*200、200*230、230*250。2、【広い使用範囲、四季通用】：ダブルソファー、シングルソファー、寝椅子、出窓、ござ、カーペット、マルチカバー、ソファカバー、テーブルクロスなどの場合に適用する。実用性も美観性も備えている。気軽にお部屋の飾り付けを変える。この製品は各種類の革製ソファーと布製ソファーに適用します。肘付きソファーと肘なしソファーとも対応できます！3、【防塵、防汚れ】：ソファーに掛けたり、ソファーの防塵、防汚れ作用を発揮します。カバーが汚れになったら、あらってからきれいになり、長期間使えます。四季通用できるマルチカバーです！長方形マルチカバーだから使いやすさも抜群。ソファーやベッドにかけると北欧風に。肌心地が良い素材を使用して、リラックスタイムを心地よく過ごせます。4、【オールシーズン】マルチカバーとして使用できます。ベッドカバー：ふわふわで着心地がいい！肌触りがやさしく着心地がいいです！夏：エア対策用のブランケットとして使用できます。お昼寝用のサマーキルトとして活躍します。冬：布団の上にかけると暖かくになります。本当に一年中使えますよ！5、【丸洗い可、収納便利】：手洗いも洗濯機で洗ってもいいで、いつでも清潔に保つことが出来ます！洗濯機で洗う時には、柔らかい程度の洗いを選択してください。本製品も折りたためるので収納しやすいです。【製品仕様】：多機能、四季通用、北欧風、フリンジ付き、幾何模様。簡単な幾何学の図案で、人に静かで快適な感じを与えて、ほどんとの内装風格に適用します。