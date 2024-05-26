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WEDGWOOD ウェッジウッド エスリアル101 スープスクエア
商品番号 L68569363202
商品名

WEDGWOOD ウェッジウッド エスリアル101 スープスクエア
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウェッジウッドエスリアル101スクエアホール商品状態1度使用し、食器棚で保管しております。使用機会がないため出品いたします。百貨店での購入品です。箱は経年変化でダメージがございます。サイズ　約　縦23.5cm横23.5cm高さ6.5cm(素人採寸です)カラー...ホワイト種類...皿・プレート素材...陶磁器サイズ...中（直径：18.0～24.9cm）形状...角サラダボウルやスープボウル、デザートボウル、フルーツボウルとしてまた深さがあるので、パスタや、シチュー、カレー、お肉料理など様々なお料理にお使いいだける便利なお皿です。自宅保管、中古品にご了承いただける方、よろしくお願いいたします(^^)　お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレートカラー···ホワイト素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···角#wedgewoodバラ売り・値下げ不可最終価格に値下げしておりますので、お値段交渉はご遠慮ください。お返事できかねます。
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