WEDGWOOD ウェッジウッド エスリアル101 スープスクエア

ウェッジウッドエスリアル101スクエアホール商品状態1度使用し、食器棚で保管しております。使用機会がないため出品いたします。百貨店での購入品です。箱は経年変化でダメージがございます。サイズ 約 縦23.5cm横23.5cm高さ6.5cm(素人採寸です)カラー...ホワイト種類...皿・プレート素材...陶磁器サイズ...中（直径：18.0～24.9cm）形状...角サラダボウルやスープボウル、デザートボウル、フルーツボウルとしてまた深さがあるので、パスタや、シチュー、カレー、お肉料理など様々なお料理にお使いいだける便利なお皿です。自宅保管、中古品にご了承いただける方、よろしくお願いいたします(^^) お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレートカラー···ホワイト素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···角#wedgewoodバラ売り・値下げ不可最終価格に値下げしておりますので、お値段交渉はご遠慮ください。お返事できかねます。



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ウェッジウッド エスリアル101スープスクエア23cm｜記念品プラザ



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プロミシス/エスリアル101/ペアグラス&スープスクエア/3点セット



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フロレンティーン ターコイズ スーププレート 20cm|WEDGWOOD公式 ...



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