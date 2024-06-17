消防 像 火消し 置物 記念 江戸 オブジェ 纏 鳶口 グッズ

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数ある中からご覧頂き、ありがとうございます。自宅倉庫にて保管しておりました。ガラスケース内にて保存していた為、状態は良いかと思います。状態等は、添付写真をご確認ください。ネット調べでは、新品の定価は4万円以上はするようです。※写真1枚目のガラスケースは、付属しません。ご希望の方には、ガラスケースも一緒に発送可能です。（ガラスケースの発送分、別途追加料金となります。）ご希望の方はコメント下さい。ガラスケースは取付きが不安定です。（はずれやすいです。）ガラスケースは組み立て式となっています。ガラスケースのサイズは、縦27cm、横33cm、高さ28cmとなります。素人採寸となりますので、予めご理解の程よろしくお願いいたします。発送方法は、らくらくメルカリ便（宅急便）にて発送予定です。中古品につき、御確認、御理解のうえ、御購入の程よろしくお願いいたします。返品等は不可にてお願いいたします。