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- キャメス カラーセラピー アロマボトル12色セット
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商品詳細
キャメスのカラーセラピーボトル12色セットです。蓋を取るとアロマオイルを入れられます。カラーそれぞれに意味がある様です。詳しくはキャメスのホームページをご参照下さい。7、8年前の転居時に棚の中に置いたままになっていました。転居前に開封して一度並べたのと、今回撮影のために開けましたが、ほぼ未使用です。全てシリコンの台座付きです。定価は1個3500円(税別)の商品です。まわりのパッケージは経年劣化が見られます。テイスト···その他主な素材···その他置物···風水
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