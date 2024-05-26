Determined社スヌーピービンテージフライングエースバブルヘッド ...

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商品詳細
Determined社製 1979年ビンテージスヌーピーフライングエースバブルヘッドサイズ 高さ 約10cm顔の幅 約5cm材質 パピエマッシュ15年ほど前に海外のスヌーピービンテージショップで購入しました。特にパピエマッシュのバブルヘッドの首の下は、破損していることが多い物ですが、こちらの商品は、とても良い状態と思います。生産から50年くらい経っています。当時の製造クオリティをご了承の上、ご検討ください。目立った傷などはありませんが、経年色劣化等、ビンテージの状態を、写真にてご確認ください。希少な、フライングエースのかわいい首振り人形です。#フライングエーススヌーピ#バブルヘッド#スヌーピー#snoopy#peanuts#ピーナッツ#Determined#チャーリーブラウン#ルーシー#ビンテージ#ペパーミント#ライナス#ウッドストック#インテリア#置物#貯金箱#オルゴール#首振りドール#シュローダー#パティ#スヌーピーベースボール#スヌーピーフィギュア
http://narcologia.ru/goods/mobilehome7543.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome175343.html
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