大塚家具購入　リンホーリン絵画

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【買取】大塚家具取り扱い リン・ホーリン(LYNN HOLLYN) サイドボードを買取りました。(定価約40万円)(チェスト、ローボード、引き出し)



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大塚家具のリンホーリンのメープルカラーの家具の売り場で飾って販売されていてリンホーリンのチェスト(出品中)と一緒に購入いたしましたが部屋のリメイクの為出品させていただきます。目立つキズ等はありませんが神経質な方はお控え下さい。縦約41cm横約36cm#リンホーリン#大塚家具#イトキン箱は処分してしまっているのでエアーキャップに包んで発送させていただきます。自宅保管品ですので完璧な品をお求めの方は購入をご遠慮願います。テイスト···アンティーク