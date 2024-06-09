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古伊万里　染錦草花　鉢
商品番号 O14825615625
商品名

古伊万里　染錦草花　鉢
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この作品は明治期の有田焼、古伊万里八角鉢です。八角形の珍しい形をしています明治後半の作と思われます。生地に貫入が底と高台内にありますが割れキズではありません。手作りの皿立てを付けています。【寸法】23.5Х23.5㎝　高さ10.5㎝【共箱】箱はありません。【送料】送料込みです。送料はこちらで負担致します。
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