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アメリカンカントリー　棚　フック　壁掛け
商品番号 W38671472619
商品名

アメリカンカントリー　棚　フック　壁掛け
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年ほど前にアメリカンカントリーの雑貨屋さんで購入しました。目立つような傷はありません。しっかり作られていています。しばらく使用しないで大事にしまってありましたが、使用する予定がないため出品致します。どなたかいかがですか？(o^^o)とっても可愛いですよ70✖️15奥行き9主な素材···木製
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