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- Numark Serato DJ Pro付き DJターンテーブルV7 (1)
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商品詳細
プラッターが回転するPCDJコントローラーです。PCに繋ぐだけで本物のターンテーブルさながらのプレイが実現します。また、通常のMIDIコントローラーの何倍もの精度なのでスクラッチの精度も高いです。本体を接続したPCでSeratoDJProをアクティベーションする事が出来ますのでDJソフトをお持ちでなくてもすぐに始められます。なかなか回転するDJコントローラーも少ないのでおすすめです。より大きなものに買い換えたので手放します。出品に際しSeratoDJProにて動作確認しました。2台出品していますのでセットで購入の場合はご相談ください。種類···DJコントローラー
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