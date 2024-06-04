わちふぃーるど ダヤン 猫助貯金箱

わちふぃーるどダヤン猫助貯金箱日の当たらない棚に飾っていました。汚れも傷も無く美品かと思いますが経年劣化による色あせはご容赦下さい。プチプチに包んで宅急便で発送します。即購入OKです！お値下げ交渉はご容赦下さい。神経質な方は購入をお控え下さい。



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