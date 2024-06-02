アーカンソー州産 ゴールデンヒーラー 天然石 n734

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#アーカンソー州産#クリスタル#ゴールデンヒーラーゴールデンヒーラーは名前を聞くだけで幸せな気分にさせてくれる神秘的な石です。その外見は富がどんどん舞い込んできそうな黄金色の輝きがある水晶。えっ！これも水晶？とびっくりするぐらいキレイな色ですよね！見る角度によってキラキラと虹色のキラメキを見る事ができる美しい外観が特徴です。こんなにも輝かしい色彩が生まれるのには秘密があります。それは水晶が育つ際にリチウムやマグネシウムの成分が溶け込んだ液体が、奇跡的に混ざる事で美しい黄金色の水晶となります。成分が多すぎると濁った色になったり、成分が少しでも異なると黄金色ではなくなってしまいます。更に結晶化された後にマグネシウムが奇跡的に付着し、表面の被膜が酸化する事であの七色の虹の輝きを見る事ができます。奇跡の連続が起こって生まれる石なので産出量も少なく希少なんです。この奇跡が自然の中で起こっていていると思うとワクワクしますよね！そんな奇跡のゴールデンヒーラーのなかでもこの石は特に美しい輝きがあります♪こちらの個体はフォルムがとても美しくワイルドでかっこいいです！！天然石は1個1個異なる為、こんな美しいゴールデンヒーラーに出逢えるのは奇跡です。お値段以上の価値です！サイズ最大幅12cmn734卸販売、大量買付、OEM開発など、ビジネス相談にも対応しております。#天然石#パワーストーン#道神堂#レインボー・シヴァ#鉱物#誕生石