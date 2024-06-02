BACCARAT　バカラ　ミニマルズ　フィギュア　フクロウ　置物

BACCARAT バカラのふくろうの置物です(^^)可愛いデザインで素敵です。バカラの店舗で購入し大切にしていましたので、ほとんど飾っていなかった為、美品だと思います。中古品にご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。すり替え防止の為、発送後の返品返金はできませんので、ご了承ください。こちらの商品のお値下げの予定はないので、お値下げ交渉はご遠慮ください。#BACCARAT#バカラ#置物#フィギュア#おしゃれ小物#ふくろう#フクロウ#梟#インテリア



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