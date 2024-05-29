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黒曜石、十勝石の置物
商品番号 N75050104829
商品名

黒曜石、十勝石の置物
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···石材ご覧いただきありがとうございます☆こちらは黒曜石にきつねが彫られている置物です。黒曜石の表面のみ加工されており、その他の面は黒曜石原石で、形もとても綺麗な形をしています。色はブラックが主ですが、ブラウンが少し混ざっています。絵の周りに多少の傷があります。少しの傷でも気になる方はやめておいた方が良いです。発送の際は、欠けたり割れたりすることがないよう厳重に梱包して発送致しますが、配送途中での破損については責任を負えませんのでご了承ください。即購入歓迎します☆何かご不明な点がございましたらコメントお願いします☆
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