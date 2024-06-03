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- お値下げしました！ 特撰 本うるし塗 蓋付きお椀５客セット
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商品詳細
特撰 本うるし塗 蓋付きお椀５客セットお皿/お椀/デザート食器···汁椀素材···漆器殆ど使用していませんが、長らく自宅保管しておりました。神経質な方はご遠慮ください。外箱には経年劣化があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering252979.html
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