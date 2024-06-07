英国　RoyalDoulton flower basket ロイヤルドルトン置物

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商品詳細
BritishBoneChinaフラワーバスケットロイヤルドルトンの技術とセンスを結集した豪華、繊細で上品な陶花です。あらためて眺めてみると花々（バラ，カーネーション，クリスマスローズ？ニゲラ？）など親しみのある花がぎっしり。飾り棚に大切に保管してきましたので概ね綺麗な状態です。とはいえ経年による見落としのカケ等があるかもしれません。底のふちが少し汚れていますが逆さまにして擦るのは危険なのでそのままにしてあります。写真にてご確認ください。 W17cmD16cmH11cmとてもデリケートなので細心の注意を払って梱包，発送します。
http://narcologia.ru/goods/recuperation452421.html
http://narcologia.ru/goods/moped745668.html
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