会津漆器　茂徳作　ワインシャンパンペアグラス

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2023年最新】漆 ワイングラスの人気アイテム - メルカリ



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會津ぬりーのフルートグラス - グラス/カップ



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紀州漆器 ぬりもん de Verre ワイングラス 蒔絵 万葉鶴 黒 白 ペア ...



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シリーズ別 - ガラス工芸 | 合名会社 関漆器店 (會津ぬり一)

ワイン・シャンパンに最適なフルートグラスに会津伝統の漆塗を施しました。伝統的な和の器のイメージを大切にし落ち着いた黒漆、朱漆で彩色しました。和（漆器）と洋(ガラス器)のコラボレーション商品として、ワインやシャンパンに限らずビールなど様々な飲み物にぴったりの器です。引っ越し祝いや結婚祝いなどの新生活にいかがでしょうか？プレゼントにも！長年保管しておりましたが、未使用です。化粧箱に若干の傷や汚れがあります。商品にはキズ汚れございません。※写真参照※大きさφ6.5m×18.5cmお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、ワイングラスグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、ワイングラス、シャンパングラス素材···漆器