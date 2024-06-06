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クリスタルツリー　インテリア　クリスタル チェコクリスタルガラス
商品番号 J70709055083
商品名

クリスタルツリー　インテリア　クリスタル チェコクリスタルガラス
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスタルツリー　インテリア　クリスタルチェコクリスタルガラス台座　天然石枝はワイヤーで少しお好きなフォルムに整えられます。約19×16cm台紙　約7×6×5cm少し飾った程度で目立つダメージは無いと思います。丁寧にお包みして、普通郵便、規格外での発送です。155
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