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ステンドグラス
商品番号 M28278592427
商品名

ステンドグラス
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、博多のステンドグラス店から購入したステンドグラスです、かなり時間をかけて制作されたステンドグラスです。新築に、どうでしょう
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