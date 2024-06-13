アメジスト　タワー　グリーンライン入り

透明度高い、アメジストタワーです。ラベンダーアメジストの中に、グリーンラインがとても映えます。高品質107mm38mm225g世界中からセレクト、出品は収蔵品、未使用。撮影用に開封。浄化して発送します。他のサイトでも販売していて、突然の売切れ、削除はご了承下さい。浄化してお届けします。天然石です。カメラを通す事による風合いの違いがございます。また、天然の傷や欠けがある可能性もご理解下さい。情報は載せているつもりですが、気になる事がありましたら追加写真できます。台座は海外製の物が殆どで、ペイント、塗装の剥がれなどが見られる事があります。また、サイズ等測っていますが、素人の測定ですので多少の誤差があるかもしれません。ご理解の上、ご購入検討を宜しくお願い申し上げます。天然石は、全て一点物、同じ種類の石、鉱物でも同じ顔はありません。天然石の効果、特徴は必ず叶う物ではありません。楽しんで下さい。※購入確定であればお取り置き、おまとめ、フォロー割引、お値引き、値段交渉あり。ご質問等もコメント下さい。﻿＃水晶＃クリスタル#ドゥルージー＃クラスター#アメジスト#アメシスト#青天石#セレスタイト#ゲーサイド#ピンクアメジスト ピンクアメシスト#:瑪瑙 桜瑪瑙#マラカイト ラブラドライト#ハート レインボー 虹#キラキラ﻿#ジオード﻿#フラワーアゲート#石 ミネラル ストーン＃原石﻿﻿マラカイト 40.3mmユニコーン 53mm×49mmセレスタイト 91.2mm×61.1mmハート 40mm×35.5mm並行四辺形46mm×27.8mmパイライトフローライト 45.1mm×18.7mmアメシスト111.7mm×117.1mm玄武岩上 カルセドニー 魚眼石産地 西インド 鉱物 71.2mm×62.6mmラブラドライト 103.7mm×66.7mm×48.5mm水晶 ワニ石 62.1mm×41.2mmピンク アメジスト 月と妖精 165mm×155mm



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