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- 【大特価】アメジストドーム ウルグアイ産 原石 置物 天然石 開運インテリア
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商品詳細
アメジスト原石はパワーストーンとして有名で浄化作用があり、玄関に置くと悪い気を浄化して自宅やオフィスをキレイに整える作用があると言われております。台座などは特にありません。写真の様に置くことも可能ですが、地震など大きな振動があると転がる可能性がありますので、座布団の様なものを置いてあげることをおススメします。ゴジラの尻尾の様で愛着の枠アメジストドームです。【サイズ】約W１５ｘ１７ Ｄ２０ｃｍ【カラー】アメジスト 紫水晶【商品の状態】外側表面に変色、ヒビのようなものはありますが割れる心配がない程度です。中古品のためご理解頂ける方、ご検討をお願いします
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