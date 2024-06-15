✨煌めき最高峰✨最高級 トマスゴンサガ産 水晶クラスター 天然石 パワーストーン

✨キラキラ最高❗透明度抜群❗トマスゴンサガ産水晶クラスター天然石パワーストーン虹レインボー原石✨重さ約119ｇ✨大きさ高さ約40mm横幅約73mm厚さ約47mm小ぶりのキラキラ水晶クラスター✨透明度の最高峰♪照り、輝き抜群♪ハイパワー、癒し、全てにおいて最高級のトマスゴンサガ産の水晶クラスターです♪♪角度を変えたらキラキラと煌めきヤバすぎ❗またレインボーもあり感動します☆大きさは可愛らしい大きさで、最高のクラスターです☆トマスゴンサガ産は透明度が最高ランクで今では採掘不可。そのため激レアな水晶にもなります♪♪希少価値があるため相場はかなり高いものです。浄化はもちろん、インテリアとしても最高ですよね☆大きさもそれなりにあり、透明度がヤバいのでお手元に来た時は感動間違いなし❗ブラジルでも最も綺麗とも言われる水晶です♪玄関先や寝室、リビングなどにももちろん、ブレスレットや天然石の浄化にも最高最適です♪この綺麗なクラスターを是非この機会にお招きください☆✳天然石ですのでひびやかけ、インクルージョンなどご理解よろしくお願い致します。また完璧を求める方や神経質な方は御遠慮願います。#Kara’S#Kara’Sクラスター#Kara’Sトマスゴンサガ産



✳キラキラ水晶✨極上品❗最高の照りと輝き❗トマスゴンサガ産 水晶 ...



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✳️キラッキラ✨最高の輝き‼️特大 トマスゴンサガ産 水晶クラスター ...



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水晶クラスター トマスゴンサガ産 約110ｇ No.25312｜原石 | 天然石 ...



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トマスゴンサガ産 水晶クラスター 75g