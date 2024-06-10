高級鬼毛９玉箒 シュロ 棕櫚 ほうき 新品

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商品詳細
【サイズ】全長約124センチ幅約24センチ【使用用途】畳、フローリング、タイル・コンクリート床【素材】棕櫚、黒竹、銅線【説明】職人さんが作った棕櫚の手箒。棕櫚皮箒は繊維が細く、掃き心地が大変柔らかく、畳や床を撫でるようにしてゴミを掃き寄せます。新品のうちは鬼毛が抜けやすいです。ある程度抜けると安定してきます。※天然素材、ハンドメイド製品のため、サイズや見た目に多少の違いはあります。ご了承ください。その他サイズの箒を出品しています。#シュロ箒一覧他サイズとのセット購入で送料分お安くしますので、セットで購入希望の場合はコメントください。領収書発行対応します。#箒 #おしゃれ #無印 #REDECKER#レデッカー #天然
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