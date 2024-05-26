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ETRO エトロ ネクタイ ベージュ 茶色 ギザギザ シルク コットン
商品番号 E49285814622
商品名

ETRO エトロ ネクタイ ベージュ 茶色 ギザギザ シルク コットン
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ETROエトロネクタイベージュ茶色ギザギザシルクコットンイタリア製■商品情報■●タイトル　ＥＴＲＯエトロネクタイベージュ茶色ギザギザシルクコットンイタリア製●メーカー　ＥＴＲＯエトロ●形状　ネクタイ●カラー　ベージュ茶色●素材　シルクコットン●サイズ　最大幅約　9cm　全長約　149cm●ランク　中古A●状態　ほつれ少■購入先　鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。BS6041
http://narcologia.ru/goods/shuttle146825.html
http://narcologia.ru/goods/procurement204033.html
http://narcologia.ru/goods/conception14157.html
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