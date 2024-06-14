ヨウジヤマモト It’s only yesterday 歌詞 Tシャツ 白 M

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◆◆※商品の発送について※◆◆仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。商品の発送はお支払いから2～3日の間を予定しております。※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。日時指定などがある場合は、事前にご質問欄よりコメントして下さい。できる限り対応させていただきます。ご購入頂いた商品は順次、必ず発送させていただきますのでご安心下さいませ。商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。◆◆商品◆◆■YohjiYamamotoヨウジヤマモト19ssHH-T36-085山本耀司It’sonlyyesterday歌詞プリント半袖Tシャツカットソー白ホワイトM前面に山本耀司氏が作詞したオリジナル楽曲「It’sonlyyesterday」の歌詞がプリントされております。オススメです。お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。◆◆サイズ＆カラー◆◆表記サイズ：3（約M程かと思います）実寸サイズ（平置きにて測定）肩幅：約54cm（肩から肩まで）身幅：約63cm（脇下から脇下まで）着丈：約75cm（首元の縫い目から裾まで）多少の誤差はお許し下さい。カラー：ホワイト◆◆商品状態◆◆全体的に綺麗な状態です。特筆するようなダメージはございません。まだまだ永くご愛用して頂けるTシャツになります。あくまで素人保管になりますので気になる点やこだわる点がある場合は、あらかじめご質問にてご確認下さいませ。神経質な方のご入札はお控え下さい。ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。〔管理:K-13-425_24008_31313(S)〕