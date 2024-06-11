369.[即日発送]FENDI ネクタイ　総柄　花柄　イタリア産　イタリー

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商品番号:369管理99250#あだゾーの在庫ページ#あだゾーのFENDI在庫ページ即購入歓迎です。フォロー割承ります！以下が商品の詳細です。○ブランドFENDI○素材絹100%○柄総柄○サイズ大剣8.2全長141○カラー赤 ボルドー採寸は自分で測っているため、少しの誤差はありますがご理解お願いします。○状態目立ったキズや汚れも無く問題無く着用できます。自宅保管の為神経質な方はご理解お願いします。喫煙者やペットなどはいません。○優先順位トラブル回避の為、コメントやり取り中であっても先に購入された方を優先致します。カジュアルやビジネスなどに使えるネクタイの一覧はこちらから#あだゾーのネクタイ在庫ページ