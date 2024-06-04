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BIG HAND ロングウォレット　キーループ　バイカーズウォレット
商品番号 T43819709078
商品名

BIG HAND ロングウォレット　キーループ　バイカーズウォレット
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

bighandのロングウォレット　ウォレットロープキーループの3点セットになります。清掃、磨き、クリームメンテ済みになります。破れ等なくまだまだこれからご愛用いただけるかと思います。定価総額6万以上です。牛本革白銅コンチョ使用していた中古品になりますので落ちない傷、汚れ等ございますのでご理解いただけない方や気になさる方は購入をお控え下さい。よろしくお願い致します。BIGHANDbighandABOMBERSAADALZUNIFUNNYREDMOONkc'sバイカーハーレーアメカジ本革牛革レザー長財布ロングウォレットバイカーズウォレット
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