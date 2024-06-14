ブルガリ BVLGARI ブラック ベルト スクエアバックル ファッション レア

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✴︎クローゼット整理のため大幅お値下げ中!✴︎期間限定・価格も変動しますので、この機会にぜひ☺︎■アイテムブルガリブラックレザーベルトスクエアバックルBVLGARIブランドロゴ刻印【人気完売商品】完売している商品です。■購入元伊勢丹新宿店■カラーブラック■コンディションUsed品としては全体的に良いコンディションです。特に革部分は全体的にしっかりしています。金属部分は専門店などで磨いていただければもっときれいになると思います。(Preowned品・ヴィンテージ品・used品という点ご理解いただいた上でご検討ください。神経質な方はお控えください)■サイズ実寸(平置き)幅:約3cm長さ:約104cmその他ご質問・ご不明点などあればいつでもコメントください。おまとめ複数点のお買い上げでお値引きもいたします。よろしくお願いします。下記のハッシュタグをクリックしていただくとおすすめ商品をご覧いただけます。#whatithinkmakesyoulookgreatersustainableサステイナブルサステナブル持続可能sdgsethicalエシカル継承エコリサイクル地球環境レトロふるだんふるじょ昭和レトロ一点ものおしゃれかわいいかっこいい大人気完売レア入手困難お買い得早い者勝ちHawaiiハワイNYCニューヨークアメリカUSAロンドンイギリス英国UKparisパリ山登り国立公園joinlife自然ヨガアスレジャーラルフローレンポロbossGucciグッチブルガリBVLGARIベルト革製品レザー本革ポールスミス自由