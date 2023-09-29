supreme 17ss S LOGO CORDUROY CAP

【ブランド】Supreme/シュプリーム【色】赤/レッドX白/ホワイト【商品状態】※商品の素材の性質上、劣化や経年による破損の可能性がある商品になります。現状、大きな破損は見られませんが、輸送中、購入後の使用により破損・状態の変化する場合がございます。万が一、購入後に破損等がありましても返品等の対応は一切致しかねます。ご理解頂いた上でご購入いただきますようお願いいたします。【サイズ】-高さ：15.5cm、つば：7cm【柄・パターン】ロゴ、文字X刺繍、コーデュロイ【素材】画像参照SUPREME/17ss/SLOGOCORDUROYCAP/コーデュロイ/6パネルキャップ/刺繍ロゴ/RED/WHTカラー···レッド



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