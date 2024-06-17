neighborhood wind and sea ポケットtee 白 コラボ

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商品詳細
NHWDS-4/C-TEE.SSNEIGHBORHOOD（ネイバーフッド）×WINDANDSEA（ウィンダンシー）コラボのポケT。コットン天竺を使用したショートスリーブTシャツ。左胸にパッチポケットを備え、フロント、バック、ポケットにロゴプリントを配置。右裾には特別仕様のブランドネームが付属。WINDANDSEAとのコラボレーションモデル。厚手でしっかり目のボディとなります。●カラーホワイト●サイズL着丈70cm肩幅51cm身幅57cm袖丈21cm●状態新品未使用
http://narcologia.ru/goods/manufacture545141.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic854537.html
http://narcologia.ru/goods/preference207238.html
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