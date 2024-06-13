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ニューエラ　ドジャース　チェリーブラッサム
商品番号 F76365420863
商品名

ニューエラ　ドジャース　チェリーブラッサム
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

桜をテーマにしたドジャースキャップになります。今ではなかなか見ない物だと思います。サイズは60.6と大きめですが女性の方におすすめです。中古品となりますので神経質な方はご遠慮ください。発送はゆうパケットプラスにて折り畳み発送いたします。#teroomレア、ビンテージキャップ等出品中です。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis506244.html
http://narcologia.ru/goods/marshal525980.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion296378.html
ニューエラ ドジャース チェリーブラッサム - キャップ
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