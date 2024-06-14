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ボッテガヴェネタ☆美品☆黒　長財布　イントレチャート　ジップ
商品番号 I38510268851
商品名

ボッテガヴェネタ☆美品☆黒　長財布　イントレチャート　ジップ
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 15,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタ(ボッテガ・ヴェネタ)長財布財布メンズマキシイントレチャートブラックBOTTEGAVENETA週末値下げしました445,555→43,333円お値下げしました35,999円黒☆極美品☆商品説明技術の光る個性的なシリーズの登場ボッテガの【マキシイントレチャートMAXIINTRECCIATO】長財布です。新しい大きめのイントレチャートデザインが魅力的なアイテム。今では入手困難！！！商品詳細カテゴリー長財布　色　：ブラック素　材：ナッパレザー、カーフレザー金具色：シルバー付属品：本体、箱、保存袋、カードシリアルナンバー：P01486269Mサイズ\u0026フィットサイズ縦×横×幅約10cm×19cm×2cm仕様お札入れ×2小銭入れ(ファスナー)×1カード入れ×8ポケット×2コンディション4か月程使用、その後保管品ファスナー開閉良好ベタつきなしペットタバコなし金具に多少の剥がれ箇所ありお気軽にコメントお待ちしております！お気持ちの値下げも場合によりうけます！すり替え防止の為、返品交換いたしません。#ボッテガ#ジップ#ラウンドファスナー#長財布#黒#ボッテガヴェネタカラー...黒ブラック
http://narcologia.ru/goods/reinforcement686899.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation335221.html
http://narcologia.ru/goods/slide194087.html
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