未使用品 FENDI 二つ折り札入れ モンスター 56

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#送料無料でお得にお買い物！#フェンディのお財布特集！#二つ折り財布集めてみました！#ブラック大好き！管理番号：56ブランド名：フェンディランク：Ｓカラー：ブラック素 材：カーフレザー品 番：7Ｍ01698ＦＪ-Ｆ06ＨＰサイズ：Ｗ11ｃｍ・Ｈ9.5cm・Ｄ1.5ｃｍ---------------------------------札×2カード×8その他×2----------------------------------フェンディ正規品の二つ折り財布です。未使用品・カード・冊子・保存袋・箱付きです。ダメージ等の無い極めて綺麗な状態です。「バッグバグズ」のアイモチーフをデザインしたアップリケが存在感を放つフェンディのお財布です。小銭入れがないタイプで、すっきりスマートに決まります。☆ご覧いただきありがとうございます☆他フリマアプリなどにも出品しておりますので、突然出品を取り消すことがございます。☆箱等の付属品につきまして説明文にはない多少のダメージがある場合がございます。☆新品未使用品極美品など状態の良いアイテムを日々出品中です！お気軽にコメントください。■古物商許可証■神奈川県公安委員会第452530008366号★商品の購入情報詳細★一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店古物商市場・エコリングオークション・ブランドオフオークションなど検索ワード財布ウォレット牛カーフスキンマネークリップFENDI二つ折り財布札入れ