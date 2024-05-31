新品　ブラックレーベルクレストブリッジ　半袖フーディー プルオーバー Lブラウン



パーシャルチェックフーディー



新品】ブラックレーベルクレストブリッジ ボアパーカー フーディ ...



パーシャルチェックフーディー



ブラックレーベルクレストブリッジ パーカー(メンズ)の通販 200点以上 ...



新品 ブラックレーベルクレストブリッジ リバーシブルパーカー バーバリー M 茶



新品】ブラックレーベルクレストブリッジ ボアパーカー フーディ ...



BLACK LABEL CRESTBRIDGE - 最終価格 新品 ブラックレーベルクレスト ...



パーシャルチェックフーディー（カットソー）｜BLACK LABEL ...



新品】ブラックレーベルクレストブリッジ 半袖CBパーカー バーバリー ...



パーシャルチェックフーディー



パーシャルチェックフーディー（カットソー）｜BLACK LABEL ...



パーシャルチェックフーディー（カットソー）｜BLACK LABEL ...



未使用に近い ブラックレーベルクレストブリッジ プルオーバーパーカー



パーシャルチェックフーディー | ブラックレーベル・クレストブリッジ ...



パーシャルチェックフーディー

BLACKLABELCRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジの半袖フーディーです。新品タグ付き、定価24200円（22000円+税）のお品です。三陽商会の商品です。お色はブラウン系です。フードにクレストブリッジチェックをあしらったプルオーバーパーカーです。夏のスタイリングにアクセントとして映えるデザインになっています。細腹にもあしらったチェックや、胸のロゴ刺繍など細かな部分にもこだわった一着です。素材には肌触り良く伸縮性に富んだコットン生地を使用しております。ご自宅で洗濯可能です。サイズはＬ（タグ表示胸囲90～98）です。実寸は肩幅54㎝脇下見幅58㎝袖丈28㎝着丈（背中心フード下から）71㎝です。素人採寸につき誤差はお許し下さいませ。素材綿100％です。お手数ですがプロフィールをご一読下さい。