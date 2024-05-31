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新品　ブラックレーベルクレストブリッジ　半袖フーディー プルオーバー Lブラウン
商品番号 Y65042150884
商品名

新品　ブラックレーベルクレストブリッジ　半袖フーディー プルオーバー Lブラウン
ブランド名 ブルーレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLACKLABELCRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジの半袖フーディーです。新品タグ付き、定価24200円（22000円+税）のお品です。三陽商会の商品です。お色はブラウン系です。フードにクレストブリッジチェックをあしらったプルオーバーパーカーです。夏のスタイリングにアクセントとして映えるデザインになっています。細腹にもあしらったチェックや、胸のロゴ刺繍など細かな部分にもこだわった一着です。素材には肌触り良く伸縮性に富んだコットン生地を使用しております。ご自宅で洗濯可能です。サイズはＬ（タグ表示胸囲90～98）です。実寸は肩幅54㎝脇下見幅58㎝袖丈28㎝着丈（背中心フード下から）71㎝です。素人採寸につき誤差はお許し下さいませ。素材綿100％です。お手数ですがプロフィールをご一読下さい。
http://narcologia.ru/goods/freezer993498.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial491216.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce902455.html
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