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新品未使用　エッティンガー　長財布　クロコダイル　エキゾチックレザー　黒
商品番号 I46514903771
商品名

新品未使用　エッティンガー　長財布　クロコダイル　エキゾチックレザー　黒
ブランド名 エッティンガー
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます^^フォロー割はじめました、500円引きです^-^●エッティンガー　ロングウォレット黒　ブラック　レザー　リアルレザークロコダイル　ワニ　メンズ　レディース日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場より購入致しました、鑑定済みの確実正規品です。　■状態新品未使用品　自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。BK#0013F1650-0
http://narcologia.ru/goods/choice140685.html
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