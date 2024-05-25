新品未使用　エッティンガー　長財布　クロコダイル　エキゾチックレザー　黒

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商品詳細
ご覧頂き誠にありがとうございます^^フォロー割はじめました、500円引きです^-^●エッティンガー ロングウォレット黒 ブラック レザー リアルレザークロコダイル ワニ メンズ レディース日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場より購入致しました、鑑定済みの確実正規品です。 ■状態新品未使用品 自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。BK#0013F1650-0
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