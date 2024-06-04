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Maison margiela メゾンマルジェラ　Tシャツ　プリント　ホワイト
商品番号 H70577772712
商品名

Maison margiela メゾンマルジェラ　Tシャツ　プリント　ホワイト
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 4,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●サイズ肩幅:約46cm身幅:約51cm袖丈:約23cm着丈:約69cm●素材綿●お色味ホワイト●状態全体的に綺麗な状態です。(あくまでも中古品になりますので古着、ビンテージ等にご理解のある方のみご購入お願いいたします。)●ブランドメゾン　マルジェラマルタンマルジェラ
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