Maison margiela メゾンマルジェラ　Tシャツ　プリント　ホワイト

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●サイズ肩幅:約46cm身幅:約51cm袖丈:約23cm着丈:約69cm●素材綿●お色味ホワイト●状態全体的に綺麗な状態です。(あくまでも中古品になりますので古着、ビンテージ等にご理解のある方のみご購入お願いいたします。)●ブランドメゾン マルジェラマルタンマルジェラ