【希少品】コマツ　ガラパゴス帽子

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(˃̵ᴗ˂̵)☆★特徴★・重機のコマツガラパゴス帽子・市販では売っていません・新品、未使用★サイズ★・フリーサイズ※アジャスター（ひもと金具式）でサイズ調整可★素材★・タグが無い為不明※ご理解いただける方のご購入をお願い致します。※返品・交換は承っておりません。ご理解の程よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman607456.html
http://narcologia.ru/goods/seamless695729.html
http://narcologia.ru/goods/troupe824411.html
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