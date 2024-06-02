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【希少品】コマツ　ガラパゴス帽子
商品番号 A38412146715
商品名

【希少品】コマツ　ガラパゴス帽子
ブランド名 コマツ
特別価格 税込 11,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(˃̵ᴗ˂̵)☆★特徴★・重機のコマツガラパゴス帽子・市販では売っていません・新品、未使用★サイズ★・フリーサイズ※アジャスター（ひもと金具式）でサイズ調整可★素材★・タグが無い為不明※ご理解いただける方のご購入をお願い致します。※返品・交換は承っておりません。ご理解の程よろしくお願いします。
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