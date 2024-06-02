イタリア製 90s Jean Paul Gaultier ドット柄 ネクタイ

JeanPaulGaultierJPGBYGAULTIER90sジャンポールゴルチエドット柄ネクタイシルクタイ90sJeanPaulGaultierのネクタイです。秋冬にぴったりなブラウンを基調としたカラーに色違いのグレーと4つのドット柄が印象的なデザインです。素材シルク100%MADEINITARYイタリア製全体的に少し使用感はありますが目立った汚れやダメージなどはないかと思います。おまけで、ゴルチェの様なデザインの春画ネクタイをつけます。スムーズなお取引を心がけております。お手数ですが、購入される前にプロフィール欄のご確認をお願い致します。フォロー割をはじめましたので、フォロワー様はコメントをいただきましたら金額に応じた値下げを致します。※状態を過度に気になさる方は、申し訳ございませんが購入は控えてください。また、状態について事前に気になる箇所はコメント欄よりご質問してください。個人出品の古着や中古品ですので、ご理解のある方のみご検討ください。よろしくお願い致します。



2023年最新】ジャンポールゴルチエ/ネクタイの人気アイテム - メルカリ



ジャンポールゴルチエ ネクタイの通販 59点 | Jean-Paul GAULTIERの ...



ジャンポールゴルチエ ネクタイの通販 59点 | Jean-Paul GAULTIERの ...



ジャンポールゴルチエ ネクタイの通販 59点 | Jean-Paul GAULTIERの ...



Jean Paul GAULTIER(ジャンポールゴルチエ)80〜90S 総柄ネクタイ 【中古】【ブランド古着バズストア】



ジャンポールゴルチエ ブランド ネクタイ チェック柄 小紋柄 イタリア製 シルク メンズ ネイビー JEAN-PAUL GAULTIER



Jean Paul GAULTIER(ジャンポールゴルチエ)80〜90S 総柄ネクタイ 【中古】【ブランド古着バズストア】



Jean-Paul GAULTIER - ジャンポールゴルチエ ブランド ネクタイ ...



Jean Paul GAULTIER(ジャンポールゴルチエ)80〜90S 総柄ネクタイ 【中古】【ブランド古着バズストア】



ジャンポールゴルチエ ネクタイの通販 59点 | Jean-Paul GAULTIERの ...



Jean Paul GAULTIER(ジャンポールゴルチエ)80〜90S 総柄ネクタイ 【中古】【ブランド古着バズストア】



ジャンポールゴルチエ ブランド ネクタイ チェック柄 小紋柄 イタリア製 シルク メンズ ネイビー JEAN-PAUL GAULTIER



Jean Paul GAULTIER(ジャンポールゴルチエ)80〜90S 総柄ネクタイ 【中古】【ブランド古着バズストア】



ジャンポールゴルチエ ネクタイの通販 59点 | Jean-Paul GAULTIERの ...



ジャンポールゴルチエ ネクタイの通販 59点 | Jean-Paul GAULTIERの ...