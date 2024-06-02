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イタリア製 90s Jean Paul Gaultier ドット柄 ネクタイ
商品番号 S19216812601
商品名

イタリア製 90s Jean Paul Gaultier ドット柄 ネクタイ
ブランド名 ジャンポールゴルチエ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JeanPaulGaultierJPGBYGAULTIER90sジャンポールゴルチエドット柄ネクタイシルクタイ90sJeanPaulGaultierのネクタイです。秋冬にぴったりなブラウンを基調としたカラーに色違いのグレーと4つのドット柄が印象的なデザインです。素材シルク100%MADEINITARYイタリア製全体的に少し使用感はありますが目立った汚れやダメージなどはないかと思います。おまけで、ゴルチェの様なデザインの春画ネクタイをつけます。スムーズなお取引を心がけております。お手数ですが、購入される前にプロフィール欄のご確認をお願い致します。フォロー割をはじめましたので、フォロワー様はコメントをいただきましたら金額に応じた値下げを致します。※状態を過度に気になさる方は、申し訳ございませんが購入は控えてください。また、状態について事前に気になる箇所はコメント欄よりご質問してください。個人出品の古着や中古品ですので、ご理解のある方のみご検討ください。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cotton395661.html
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イタリア製 90s Jean Paul Gaultier ドット柄 ネクタイ
2023年最新】ジャンポールゴルチエ/ネクタイの人気アイテム - メルカリ

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