箱付き ルイヴィトン　長財布

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(*^^*)※状態に関しまして主観部分もございますので、写真でよくご確認よろしくお願いします。【サイズ】19×10.5×2.5cm(素材×高さ×マチ)素材:アンプラントレザー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布★付属品：画像に載っているもの全て※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。即購入OK☺︎閲覧ありがとうございます。
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