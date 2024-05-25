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箱付き ルイヴィトン　長財布
商品番号 B27832737049
商品名

箱付き ルイヴィトン　長財布
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(*^^*)※状態に関しまして主観部分もございますので、写真でよくご確認よろしくお願いします。【サイズ】19×10.5×2.5cm(素材×高さ×マチ)素材:アンプラントレザー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布★付属品：画像に載っているもの全て※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。即購入OK☺︎閲覧ありがとうございます。
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