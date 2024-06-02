OLD STUSSY ワールドツアー TEE

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1990年代製、USA製OLDSTUSSYのワールドツアーTシャツです。こちらは、最初期物ではなく、フロントロゴ上のドットが３つ付く、90年代にリリースされた当時のオリジナルです。【状態】使用感あり、襟周りに汚れ、所々に点状の汚れ等がありますが、大きなダメージはありません。ホワイトL着丈72身幅51肩幅48※古着が苦手な方や、神経質な方はお控えください。