L.L.Bean シェルパ ファイブパネルハット、カラーブロック

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アウトドアの必需品。公式Webサイトでも、ストアでも完売品です。暖かいシェルパ・フリースのクラシックなカラーブロック・スタイルのキャップで寒い季節に最適です。フリーサイズ（調節可）つばの長さ：約7cmポリエステル100%の暖かいシェルパ・フリース、つばは綿100%製コーデュロイスウェットバンドは綿100%製ツイル、ストラップはレザー製（牛革）です。5パネル仕上げで、後ろのバックル付き、レザー・ストラップでフィットの調節が可能。男女兼用で着用可能なキャップです。カラーSoapstone/EmeraldSpruce/StormBlueお色違いの、BLACKも別ページに出品しております。新品未使用未開封ですが自宅保管品です。折りたたんでの簡易包装とご理解頂けましたらプロフを一読頂きご検討下さい。即購入はもちろん大歓迎ですが、ご購入後にでも挨拶程度のメッセージを頂けると安心して発送出来ますのでお願いしますm(__)mお値下げ不可です。#あみちゅんキャップ#あみちゅんハット#あみちゅんメンズ#あみちゅんLLBean#アウトドア#あみちゅんアウトドア#あみちゅんカタディンロゴ#ゴーアウトカラー···グリーン形···ベースボール