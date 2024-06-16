saddlers サドラーズ メッシュベルト 本革 95 ブラック ストレッチ

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商品詳細
サドラーズのメッシュベルト、95です。バックル部分と先端は本革、メッシュ部分はウールのような起毛素材です。温かみがありメッシュは伸びる仕様となっています。幅3センチ、長さ105センチ(伸びます)となります。品がありながら楽チン仕様なので食事の時も助かりました。中古品となりますのでご理解のうえ神経質な方はご遠慮ください。
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