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希少一点物✨HTC 牛革ベルト ピーナッツ ターコライズナロースタッズ こげ茶
商品番号 Y78808782230
商品名

希少一点物✨HTC 牛革ベルト ピーナッツ ターコライズナロースタッズ こげ茶
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 6,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○提示価格より安くお譲りできる商品もございます^_^無駄なやり取りになるので「お値下げ可能ですか？」ではなく、直接希望額をコメント下さい♪#もちのメンズ小物部屋୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧◆アイテムHOLLYWOODTRADINGCOMPANYハリウッドトレーディングカンパニー　ベルト　ゴールドバックル　ヴィンテージ　ビンテージ　Vintage◆定価：約6万円◆縦幅：約 4.2センチ◆横幅：約 97センチ（バックルを含む）◆カラー：ダークブラウン◆素材：レザー◆状態・目立った汚れもなく、これからもきれいにお使いいただけます♪※ビンテージ品に理解のない方はお控え下さい。◆特徴・細部まで作り込まれたスタッズのデザインが贅沢な逸品です^_^・希少性◎◆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧0731086920
http://narcologia.ru/goods/monophonic589212.html
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http://narcologia.ru/goods/cryptographic324737.html
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