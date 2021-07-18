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- 激レア！アメリカ購入 NIKE BUCK DUNK SB 限定Tシャツ L
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商品詳細
★まとめ買い特典アリ★二つ以上購入で割引します。購入前に事前にご相談ください。◆商品NIKEBUCKDUNKSB限定Tシャツ L国内での販売は恐らく無かった激レアのBUCKDUNKSBです。確か20年ほど前にアメリカカリフォルニア州にある当時数店しかなかったスケートボードショップにて店員の方から譲って頂きました。日本国内はもちろん、関係者以外で持っている方を見たことは無いです。着用回数は少ないものの、元々ユーズド加工の商品ですので、その点ご理解頂きご購入ください。現在もそうですが同じ商品は今後もオークションで見かける事は滅多に無いかと思いますので是非この機会にどうぞ。◆カラーグリーン◆状態5回程度着用◆サイズL※海外サイズのため、XL程度となります。heinekenpsgdunksbkithoffwhiteduckcamosupremestussyoffwhite
http://narcologia.ru/goods/recycling815414.html
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